Россия — Дания: ставка Максима Калиниченко на матч группы B Евро-2020

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Евро-2020 Россия — Дания.



Ставка: победа Дании в 1-м тайме и матче за 2.40.



«В решающем третьем туре группового этапа Евро-2020 сборная России едет в гости в Копенгаген к команде Дании.



Для россиян сейчас неудачный расклад со всех сторон в группе перед последним матчем. Конечно, для того чтобы выйти в плей-офф, команде Черчесова нужно хотя бы не проиграть. Однако Дания во втором матче с Бельгией показала, что оправилась от удара и чуть не случившейся трагедии с Эриксеном.



Предстали перед нами датчане совсем другим коллективом, который готов бороться с любым соперником. Дания умеет играть в футбол и создавать моменты. Только мастерство бельгийцев не позволило датчанам увезти с этой игры хотя бы один балл.



Бельгия, как по мне, ничего особенного за эти два матча не показала. Однако она дважды выиграла и теперь гарантировано выходит в плей-офф. Борьба в группе продолжается за второе и третье место.



Датчане однозначно будут пытаться победить в этом матче. У них есть все, чтобы преодолеть оборону россиян. В своем прогнозе я буду прагматичен. Предположу, что концовка встречи может и будет за подопечными Черчесова. Однако, предложу все-таки поставить на то, что Дания победит в первом тайме и во всей игре», — сказал Калиниченко.