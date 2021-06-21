Финляндия – Бельгия: прогноз Дениса Казанского на игру чемпионата Европы-2020

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч Финляндия — Бельгия.
Ставка: обе забьют за 2.60.
«Матч в Петербурге. С одной стороны, для бельгийцев он будет проходным, потому что разница в классе существенна. С другой – у финнов будет невероятная поддержка. Я думаю, то, что получили у себя дома венгры от португальцев, то же получат и финны в Питере.
Бельгии придётся испытать некоторые проблемы, но в любом случае у Роберто Мартинеса достаточно игроков, которые могут изменить ход матча. В 9 из 11 последних матчей Бельгия побеждает, регулярно забивает уже в 32 матчах подряд.
Но финнам терять абсолютно нечего, они будут пользоваться значительной поддержкой. Поэтому «обе забьют» в этой игре просматривается», — сказал Казанский.
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