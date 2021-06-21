Россия – Дания: прогноз Ильи Казакова на встречу Евро-2020

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Россия – Дания.



Ставка: Россия забьет за 1.59.



«Это матч-загадка. Потому что для датчан в этой игре решается все, как и для россиян. Команда Станислава Черчесова может играть с позиции силы, потому что ничья ее полностью устроит. Но в этом и подвох.



Россияне нервничали и выглядели скованнее обычного в матче с финнами. В случае поражения она обрекли себя на вылет. Сейчас команда иная.



Но россияне показали все свои сильные и слабые стороны. Команда Станислава Черчесова находится в тонусе. Она держит хороший темп, отлично прессингует. Но это как раз то, что нужно датчанам.



В первой игре меня смутило качество обороны россиян. Поэтому я бы предположил, что встреча получится низовой. Потому что мне кажется, что игра напомнит шахматы, никто не захочет раскрываться.



Третий тур на крупных международных турнирах часто получается тяжелым. Особенно это касается матчей, где ставки высоки, но встречаются равные команды.



Также я бы предположил, что в этой игре сборная России забьет. В этом пари уверен на 9 из 10. На исход ставить не берусь. Но надеюсь, что команда Станислава Черчесова победит», — сказал Казаков.