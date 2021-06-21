Россия – Дания: прогноз Егора Титова на матч 3-го тура группы B Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Россия – Дания в 3-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.98.



«Решающий матч для сборной России. Да и для Дании тоже. Но если нашу сборную вполне устроит и ничейный исход, то датчанам нужна победа, причем желательно в два мяча.



Неожиданно, конечно, что у Дании сейчас два поражения. Но все помнят обстоятельства первого матча с финнами. Эта история с Эриксеном подкосила команду, и были потеряны важнейшие очки во встрече с Финляндией. А в игре с Бельгией первый тайм Дании удался просто отлично — вели 1:0, могли и больше забить. Но затем на поле появился Де Брёйне и всё решил. И всё-таки игра Дании запомнилась.



Для того, чтобы добиться результата, нам нужно качественно обороняться. Без этого никак. Нужно насытить зоны рядом с собственной штрафной, перекрыть все подступы. Ввязываться в открытый футбол точно не стоит, ничего хорошего из этого не выйдет. Но при этом нужно выбегать в контратаки, тревожить датскую оборону. Акцент должен быть сделан на стандартные положения.



Матч важный, волноваться будут обе команды. Думаю, с реализацией моментов всё будет не очень здорово. Поэтому поставлю на тотал меньше 2.5 мяча. Обилия голов не жду. Здесь будет игра на результат. Возможно, будет много стыков, нарушений, но не голов», — сказал Титов.