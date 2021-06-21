Россия – Дания: ставка Игоря Семшова на матч 3-го тура группового раунда Евро-2020

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов сделал свою ставку на матч Евро-2020 Россия – Дания.
Ставка: ничья за 3.95.
«Матч пройдет в Дании при переполненном стадионе. Дания начала очень неудачно этот турнир, несмотря на то, что все игры в группе проводит у себя на родине. Все мы прекрасно знаем, какой результат нужен сборной России. Ничья, как минимум, нас выводит в следующий раунд.
Но в то же время мы понимаем, что датчане будут играть только на победу. Безусловно, будет присутствовать нервозность с обеих сторон. Одним нельзя ошибаться, другие не могут потерять то, что уже достигнуто – это победа над сборной Финляндии. Поэтому, думаю, что наши ребята выстоят и не проиграют. Каким будет в итоге исход? Скорее всего, ничья, причем результативная, со счетом 1:1. Этот результат позволит нам идти дальше.
При этом мы понимаем, что сборная Дании очень сильная, она выше нас в рейтинге, плюс у них «12-й игрок» — поддержка зрителей. Плюс ситуация с травмированным Кристианом Эриксеном в первом матче — естественно, ребята захотят помочь ему психологически, морально – порадовать и страну, и самого футболиста. Думаю, что будет достаточно свободных зон, которыми мы сможем воспользоваться, потому что у игроков сборной Дании будет в голове сидеть только один результат – победа. Они будут раскрываться. Только победа оставит им хорошие шансы на выход в следующую стадию турнира. Ставлю на ничью», — сказал Семшов.
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