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Северная Македония – Нидерланды: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Европы

Северная Македония – Нидерланды: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Европы
Пётр Кондаков
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Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Северная Македония – Нидерланды в 3-м туре группового этапа Евро-2020.

Ставка: победа Нидерландов с форой (-1.5) за 1.91.

«Македонцы — первая команда на этом Евро, которая потеряла даже математические шансы на выход в плей-офф уже после второго тура. Хотя и с австрийцами, и с украинцами смотрелись бодренько. Но ноль очков. Тем не менее в двух матчах подряд македонцы забивали.

И все-таки мне македонцы в этих двух матчах не понравились. Какая-то безнадежная игра. То, что они вернулись в матч с украинцами, скорее, проблема команды Шевченко.

Голландцы хороши. И в матче с Украиной, и с Австрией смотрелись здорово. Очень быстрая атака. Дюмфрис великолепно выглядит. Депай большой объем работы выполняет. Вегхорст хорош. Де Йонг в середине смотрится прекрасно. Плюс вернулся в центр обороны Де Лигт, она понадежнее теперь выглядит. Хотя австрийцы могли забить.

Голландцы играют дома, причем против соперника, который точно им по зубам. Если голландцы не допустят тех ошибок, что сделали украинцы и австрийцы, то победят спокойно этого соперника. Даже если Де Бур сделает изменения в составе. Думаю, голландцы могут победить с разницей минимум в 2 мяча.

Мой прогноз — победа Нидерландов с форой (-1,5) мяча за 1,91»,. — сказал Генич.

Македония — Нидерланды. Прогноз: Депай и Вейналдум расслабятся перед плей-офф Евро-2020 Македония — Нидерланды. Прогноз: Депай и Вейналдум расслабятся перед плей-офф Евро-2020
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