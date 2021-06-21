Украина — Австрия: прогноз Евгения Ловчева на игру 3-го тура группового этапа Евро-2020

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Украина — Австрия.



Ставка: победа Украины за 3.55.



«Прогноз на матч чемпионата Европы Украина — Австрия. Украина победит. Обе забьют и тотал матча больше 2.5 мяча.



Обе команды имеют хорошую атаку и игру строят через атаку. Украина имеет хороший состав и хороших нападающих. За счёт чемпионата они уже немного раскрутились.



В-третьих, для Украины многое будет решаться. Ребята созрели уже, и под началом тренера, которого они любят и уважают, мне кажется Украина победит», — сказал Ловчев.