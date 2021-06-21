Украина — Австрия: прогноз Евгения Ловчева на игру 3-го тура группового этапа Евро-2020
Поделиться
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Украина — Австрия.
Ставка: победа Украины за 3.55.
«Прогноз на матч чемпионата Европы Украина — Австрия. Украина победит. Обе забьют и тотал матча больше 2.5 мяча.
Обе команды имеют хорошую атаку и игру строят через атаку. Украина имеет хороший состав и хороших нападающих. За счёт чемпионата они уже немного раскрутились.
В-третьих, для Украины многое будет решаться. Ребята созрели уже, и под началом тренера, которого они любят и уважают, мне кажется Украина победит», — сказал Ловчев.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 21 июня 2021
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:55
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
08:00
-
07:30
-
07:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам