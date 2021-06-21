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Северная Македония — Нидерланды: ставка Максима Калиниченко на игру группы С Евро-2020

Северная Македония — Нидерланды: ставка Максима Калиниченко на игру группы С Евро-2020
Пётр Кондаков
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Евро-2020 Северная Македония — Нидерланды.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.52.

«В третьем матче группового этапа Евро-2020 сойдутся Северная Македония и Нидерланды. Это игра, которая, по сути, ни для кого ничего не решает. Македонцы уже точно покидают этот розыгрыш чемпионата Европы. Ну а голландцы гарантированно выходят в плей-офф с первого места.

Тут вопрос только в том, насколько весёлой будет игра. И той и другой команде терять сейчас нечего. Так что они могут сыграть в своё удовольствие. Оранжевые, скорее всего, выпустят на поле второй состав, дав основным игрокам передохнуть. Так главная обойма футболистов как раз попадёт примерно в недельный цикл восстановления и тренировочных процессов.

Северная Македония может сейчас только хлопнуть дверью в матче с таким топовым соперником. Груза ответственности у них за плечами нет. Осталась только честь у македонцев. Стоит признать, что в обоих прошлых матчах эта сборная не теряла лицо, а выступала очень даже достойно. Однако македонцы всё равно вылетели и теперь могут играть для себя и своих болельщиков.

На мой взгляд, эта игра будет от ножа, никто не станет отсиживаться в обороне. Предлагаю поставить на простой вариант – тотал больше 3.5 гола», — сказал Калиниченко.

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