Украина — Австрия: прогноз Егора Титова на игру группы С чемпионата Европы по футболу

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Украина – Австрия в 3-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: ничья за 2.01.



«Ничья в этом матче устраивает всех, поэтому и коэффициент сильно упал. Но всё равно, на мой взгляд, здесь правильно ставить на ничью. Силы команд примерно равны. Украина оставляет неплохое впечатление, но очевидно, что группа атаки у неё значительно сильнее, чем оборона. Когда началось давление со стороны голландцев, украинская оборона рассыпалась. Как только македонцы взялись за дело, сразу же появилась боязнь за украинские ворота. Где-то Бущан подтащил, но и сравнять македонцы вполне могли. Думаю, и австрийцы наверняка здесь забьют. В то же время атака сборной Украины нравится. На высоких скоростях всё делает технично. Ярмоленко в порядке, Малиновский, Яремчук. Хотелось бы, чтобы Зинченко добавил.



Но и у Австрии есть хорошие игроки. Арнаутович должен вернуться после своей дисквалификации. Футболисты в основном из Бундеслиги. Добротная команда, которая может потрепать нервы.



Но повторюсь, раз ничья здесь всех устраивает, то и стоит её брать. Слишком много стоит на кону. Рисковать никто не станет», — сказал Титов.