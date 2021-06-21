Россия — Дания: прогноз Артура Петросьяна на матч Евро-2020 21 июня

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на групповой раунд Евро-2020 Россия — Дания.
Ставка: победа Дании с форой (-1) за 2.34.
«Оптимизма перед матчем мало. Мне кажется, что с большой долей вероятности датчане выйдут победителями из этого матча. Все видели матч Дании и Бельгии, в котором чуть больше чем полтайма Дания возила соперника и делала что хотела. Нанесла больше 20 ударов по воротам. Но затем вышел на поле гений по фамилии де Брёйне и сделал результат.
Почти не сомневаюсь, что датчане будут в таком же ключе играть против сборной России. Они играют за себя и «за того парня». Я бы даже сказал, что они показали более интересный футбол, чем если бы Эриксен был бы на поле.
Вся команда частенько играет именно на него, а он порой даже и тормозит игру. Без него это почти машина, которая быстро переходит из обороны в атаку. Хорошо задействуют фланги. В общем, по всем фронтам датчане атакуют. Пусть качества у них не так и много, но за счет непрекращающегося напора у них многое получается.
Мне кажется, что России будет непросто, особенно в первые 30 минут матча. Мне кажется, что тут надо выходить с той же расстановкой, что и на матч против Финляндии, но крайние винг-бэки должны играть максимально глубоко. Тогда шанс повышается, но если сборная будет играть максимально закрыто, то датчане все равно будут находить бреши и пытаться им пользоваться. Особенно позитивных ожиданий от игры нет, поэтому в ставках нужно плясать от датчан.
Во-первых, рискнул бы поставить на индивидуальный тотал датчан в первом тайме больше 1 гола. Там в районе тройки коэффициент. Также в первом тайме на угловые на датчан с форой (-1). Также можно ставить и на общую победу датчан с форой (-1).
Я бы еще обратил внимание на замену, то есть первая замена у России. У нас в каждой игре случаются напасти. Физически наша команда готова не так здорово, как те же датчане. Скорее всего, именно нашему тренеру придется первому вносить коррективы. Вполне возможно, что в пару к Дзюбе выйдет Соболев, когда нужно будет спасать результат.
Пару слов о раскладах. Если проигрываем с разницей более чем в 1 мяч, то с турниром будем прощаться. Если проиграем в 1 мяч, то варианты возможны. Их будет не так много, но все же. Ничья на 99% процентов выводит Россию в 1/8 финала. Будем болеть, как можем, но что касается ставок, то я бы здесь плясал от датчан», — сказал Петросьян.
- 21 июня 2021
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