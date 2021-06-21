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Россия — Дания: ставка Александра Емельяненко на матч 3-го тура Евро-2020

Россия — Дания: ставка Александра Емельяненко на матч 3-го тура Евро-2020
Пётр Кондаков
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Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC Александр Емельяненко поделился мнением о матче Евро-2020 Россия — Дания.

Ставка: победа России за 5.10.

«Матч с бельгийцами, конечно, расстроил. Такого нокдауна я не ожидал. Что спереди, что сзади – куда ни глянь, везде были прорехи. Один Дзюба выделялся, да Жирков был неплох. Хуже всего, что мы же способны их обыграть. Наши парни встречали ребят и покрепче. Но ничего — было и было.

Вот вторая игра получилась уже приличнее. Нащупали пульс, так сказать. Появились осмысленные действия в атаке, рисунок появился – вот, что главное. Ну, а голы – они придут. Вот как раз в матче с Данией и должно прорвать. А то, что играть на их поле – не проблема. Мы там, где трудно. Грузить почаще на Дзюбу, а он всё уладит.

Я уверен, что ребята подарят нам отличный матч и хороший результат. Не сомневаюсь в уверенной победе наших парней. Будем нокаутировать датчан. А Дзюба обязательно забьёт», — сказал Емельяненко.

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