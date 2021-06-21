Финляндия — Бельгия: ставка Александра Мостового на игру Евро-2020 21 июня

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Евро-2020 Финляндия — Бельгия.



Ставка: ничья за 4.90.



«Сборная Бельгии подтвердила статус фаворита турнира, причем сделала это с первого тура, несмотря на отсутствие нескольких ведущих игроков. В первой игре дублем отличился Лукаку и один мяч и результативную передачу на свой счет записал защитник дортмундской «Боруссии» Мёнье.



Вторая игра прошла не так гладко, как поединок против сборной России. «Красные дьяволы» пропустили уже на второй минуте, но сумели добыть волевую победу. Нельзя не отметить, что главным героем второго матча стал вышедший на замену Де Брюйне.



Перед сегодняшней игрой бельгийская дружина добыла шесть очков и путевку в плей-офф. У сборной Финляндии в игровом плане шансов нет никаких. Конечно, всегда есть место для подвига и надежда на то, что у лидера уже отсутствует турнирная мотивация.



Могу предположить, что в составе фаворита мы увидим игроков запаса, при этом команда из Суоми сыграет с максимальной самоотдачей и вырвет хотя бы один балл.



Я сделаю ставку на голы в исполнении двух команд и мирный исход в этой дуэли», — сказал Мостовой.