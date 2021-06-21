Россия — Дания: ставка Александра Мостового на игру 3-го тура группы B чемпионата Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Евро-2020 Россия — Дания.
Ставка: победа Дании в один мяч за 3.20.
«Сборная России стартовала в главном футбольном турнире Европы с поражения от Бельгии. Игра против первого номера мирового рейтинга показала пропасть в классе между командами не только в итоге, но и на футбольном поле. При этом «нашим парням» не помог свой родной стадион в Санкт-Петербурге.
Во второй игре на поле вышли географические соседи, и здесь подопечные Станислава Черчесова не подвели. Минимальная победа над Суоми принесла три балла и надежду на выход в плей-офф.
Дания стартовала на своем поле и все матчи проводит в Копенгагене. Поражение от финнов и клиническая смерть на поле полузащитника команды отрицательно сказались на моральном состоянии коллектива, что, собственно, и привело к двум поражениям на старте.
Впрочем, игра с бельгийцами оставила неплохое впечатление — «алая гвардия» сумела первой забить, но в итоге не удержала преимущество.
Мы посмотрели две игры датчан и нашей сборной. Если перевес по очкам в пользу России, то по игре перевес, к сожалению, не в нашу сторону. Датчане намного лучше смотрелись и с финнами, и с бельгийцами.
Могу предположить, что сегодня хозяева сумеют добыть победу на своем поле и будут надеяться на чудо. Ожидаю минимальный успех «датского динамита», — сказал Мостовой.
- 21 июня 2021
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