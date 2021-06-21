Украина — Австрия: ставка Максима Калиниченко на встречу группы С чемпионата Европы

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Евро-2020 Украина — Австрия.



Ставка: 1-й гол — Украина за 2.27.



«Стартует третий тур группового этапа чемпионата Европы-2020, в котором будет решаться, кто выходит в плей-офф, а кто покидает турнир. В группе C сыграют Украина и Австрия.



Очень интересная игра, даже если не брать турнирное противостояние этих команд. Букмекеры ставят почти абсолютное равенство в этом противостоянии. Даже на ничью достаточно низкий коэффициент. Такое редко где встретишь сегодня.



Аналитики букмекеров склоняются к тому, что соперники в этом матче распишут боевую ничью, а также и к тому, что выйдут из группы обе команды. Я, если честно, сомневаюсь в том, что в этой игре будет прямо скандинавская ничья.



Сейчас слишком большой груз ответственности лежит на командах. Я оттолкнусь от того, что видел в матчах этих сборных с другими соперниками. Можно говорить о том, что игра Украины с Северной Македонией была более показательной, чем с Нидерландами.



В игре с македонцами подопечных Шевченко хватило только на первый тайм. Во второй 45-минутке они больше играли на удержание счета, за что чуть и не поплатились в концовке встречи. Думаю, похожий сценарий будет и в игре с австрийцами. Украинцы начнут встречу весело и живо. Они ничем не хуже своего соперника, а в некоторых аспектах, на мой взгляд, даже сильнее.



В таких условиях приходится гадать. Я предложу поставить на то, что первый гол в этом матче забьет именно Украина», — сказал Калиниченко.