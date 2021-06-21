Украина – Австрия: прогноз Ивана Млечного на игру 3-го тура группы С чемпионата Европы

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч групового раунда Евро-2020 Украина — Австрия.



Ставка: ТБ 2 за 2.12.



«Вообще, эта встреча стратегически важна для каждой из команд. Вернее, важно набрать хотя бы очко, ведь, по сути, ничья устроит всех. Украина займет второе место в группе, а Австрия на 99% попадет в те самые лучшие четыре команды, занявшие третье место в группе. Но нужно ли это австрийцам? Вообще, такие встречи предсказывать очень сложно, ведь абсолютно непонятно, что у команд и их руководства в голове.



Если отталкиваться от двух предыдущих туров, очевидно, что у сборной Украины есть проблемы в обороне. Это показал и матч с Голландией, где подопечные Шевченко пропустили трижды, и матч с Северной Македонией, где даже с таким слабым соперником Украина пропустила и могла легко пропускать больше, если бы не прекрасная игра Бущана. Австрия же просто перебегала македонцев, что еще раз говорит об их прекрасной физической готовности. А вот с голландцами слегка не повезло. И в атаке не реализовали уйму моментов, которые у них имелись, и в защите привезли пенальти.



Если бы этот матч был при другой турнирной ситуации, моим фаворитом стала бы сборная Австрии, но в нынешних реалиях я предлагаю вам не трогать итоговый результат, а посмотреть на тотал. Букмекеры уверены, что этот матч будет низовым. А что если команды решат порадовать болельщиков и сыграть 1-1 или 2-2? Чтобы и вопросов ни у кого не осталось относительно этого матча. Предлагаю обратить внимание на тотал больше 2. Уж не верится мне совсем, что команды будут возиться с мячом 90 минут без атак, особенно при условии, сколько эти коллективы уже забили голов. Ну а если все же итоговый счет будет 1-1, то возврат нам поможет!», — сказал Млечный.