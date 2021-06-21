Украина – Австрия: прогноз Артура Петросьяна на матч Евро-2020 21 июня

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Евро-2020 Украина — Австрия.



Ставка: ТМ 2 за 1.71.



«Если говорить о качестве игры, то в первых двух матчах оно у Украины было, конечно, выше. Команда Андрея Шевченко производит хорошее впечатление, и она вполне может не ограничиться выходом из группы.



Но тут вопрос в том, нужно ли будет рисковать. Ничья на 99% выводит обе команды в 1/8 финала, и потому вполне возможно, что если после перерыва будет сохраняться ничейный счёт, то мячик будет просто перекатываться по полю.



Так что касаемо ставок думаю, что целесообразно плясать именно от этого. Мало голов, карточек и вероятный ничейный исход», — сказал Петросьян.