Дания — Россия: безусловный фрибет 1500 рублей для ставок на матчи Евро-2020!
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Сегодня, 21 июня, сборная России проведёт свой заключительный матч на групповом этапе Евро-2020. Соперник — команда Дании, начало встречи — в 22:00 мск. У вас есть шанс получить фрибет 1500 рублей без условий от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
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