Евро-2021, Дания — Россия: где будет трансляция матча, смотреть онлайн, во сколько начало
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21 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Россия — Дания. Начало игры — в 22:00 мск.
Встреча состоится в Копенгагене. В прямом эфире матч покажет Первый канал.
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами датчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех сборной России оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 4.30.
Букмекеры не уверены, что матч 3-го тура чемпионата Европы Россия — Дания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьёт Россия, сыграет коэффициент 1.56. Гол Дании доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.
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