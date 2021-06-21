Евро-2020, Украина — Австрия: во сколько начало матча по мск, трансляция онлайн

Сегодня, в понедельник, 21 июня, в Бухаресте (Румыния) на стадионе «Националь» состоится матч третьего тура групповой стадии чемпионата Европы – 2020 между сборными Украины и Австрии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск, игру покажет телеканал «Россия 1».



Встречу обслужит бригада во главе с Джюнейтом Чакыром из Турции, помогать ему будут Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный арбитр – Даниэль Зиберт из Германии.



Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами украинцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.60. Успех сборной Австрии оценён экспертами в 3.85. А ставки на ничью принимаются за 2.05.



Букмекеры не считают, что матч 3-го тура чемпионата Европы Украина — Австрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 3.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.35. Если забьёт Украина, сыграет коэффициент 1.50. Гол Австрии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.