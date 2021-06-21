Македония — Нидерланды, 21.06.2021, смотреть онлайн, прямая трансляция матча Евро-2020

21 июня состоится матч групповой стадии Евро-2020 Северная Македония — Нидерланды. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на «Матч ТВ».



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех Северной Македонии оценён экспертами в 10.50. Ставки на ничью принимаются за 5.40.



Букмекеры считают, что матч Северная Македония — Нидерланды получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.75. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.