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Футбол, Финляндия — Бельгия, смотреть онлайн, где смотреть прямой эфир матча Евро-2020

Футбол, Финляндия — Бельгия, смотреть онлайн, где смотреть прямой эфир матча Евро-2020
Пётр Кондаков
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21 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Финляндия — Бельгия. Начало игры — в 22:00 мск. Прямой эфир матча можно будет посмотреть на «Матч ТВ».

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами бельгийцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех сборной Финляндии оценён экспертами в 11.00. А ставки на ничью принимаются за 4.90.

Букмекеры не уверены, что матч 3-го тура чемпионата Европы Финляндия — Бельгия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьёт Бельгия, сыграет коэффициент 1.11. Гол Финляндии идёт за 2.12. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.43.

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