Украина — Австрия: результат матча Евро-2020, как сыграли, какой счёт, кто победил

Сборная Украины проиграла Австрии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020. Игра проходила на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния) и завершилась победой австрийцев со счётом 1:0.
Австрийцы владели игровым преимуществом на протяжении всей встречи. Автором гола стал Кристоф Баумгартнер, который на 21-й минуте замкнул подачу с углового. На 32-й минуте автор гола в составе австрийской команды был заменён. Футболисту стало плохо, но после беседы с медицинским штабом он попытался продолжить матч. Однако вновь почувствовав недомогание, игрок попросил замену.
Ставки на победу сборной Австрии принимались с коэффициентом 4.05: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4050 рублей. Успех Украины шёл за 4.06, на ничью давали 2.20.
Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.57, тотал меньше 1.5 гола — за 2.99. На «обе забьют — нет» давали 2.07, на точный счёт 1:0 в пользу Австрии — 9.00.
- 21 июня 2021
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