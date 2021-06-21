Македония — Нидерланды: результат матча Евро-2020, как сыграли, какой счёт, кто выиграл

В матче заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Северная Македония проиграла сборной Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 3:0.
На 24-й минуте матча счёт открыл форвард нидерландской команды Мемфис Депай. На 51-й минуте Жоржиньо Вейналдум увеличил преимущество «оранье». Спустя семь минут Вейналдум оформил дубль.
Нападающий «Спартака» Квинси Промес появился на поле на 66-й минуте встречи.
Ставки на победу сборной Нидерландов принимались с коэффициентом 1.25: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1250 рублей. Успех Македонии оценивался в 14.50, ничья — в 7.20.
Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.45, победа Нидерландов с форой (-2.5) — за 2.47. На «обе забьют — нет» давали 1.90, на точный счёт 3:0 в пользу Нидерландов — 8.50.
- 21 июня 2021
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