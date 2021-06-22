Аргентина — Парагвай: результат матча Кубка Америки, кто выиграл, как сыграл Месси

В матче третьего тура группового этапа Кубка Америки сборная Аргентины встречалась с Парагваем. Встреча состоялась в Бразилиа на стадионе «Манэ Гарринча – Национальный» и завершился победой аргентинцев со счётом 1:0.



Победный гол в матче на 10-й минуте забил Алехандро Гомес. Результативной передачей отметился Анхель Ди Мария. Форвард «Барселоны» Лионель Месси провёл на поле 90 минут, результативными действиями не отметился.

Ставки на победу сборной Аргентины принимались с коэффициентом 1.57: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1570 рублей. Ничья оценивалась в 3.90, успех Парагвая — в 8.20.

Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.70, тотал меньше 1.5 гола — за 3.05. На «обе забьют — нет» давали 1.63, на точный счёт 1:0 в пользу Аргентины — 5.50.