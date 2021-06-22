Хорватия — Шотландия: прогноз Александра Вишневского на игру Евро-2020

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Хорватия — Шотландия.



Ставка: гол после 74-й минуты за 1.88.



«Турнирная ситуация уникальная. Ничья в этом матче равнозначна вылету каждой из команд из турнира. У Хорватии и Шотландии по одному очку. С двумя точно никто никуда не выйдет, а четырёх очков точно хватит. В такой ситуации каждой из команд нужна победа, то есть в концовке они будут рвать и метать.



Если в концовке будет ничья, то команды пойдут ва-банк, игра будет просто без центра поля. Если какая-то из команд будет вести в счёте, то другая будет отыгрываться, и это повышает вероятность гола в самой концовке. Мне кажется, что здесь есть все шансы на поздний гол. Моя первая ставка — гол после 74-й минуты.



По перечисленным причинам того, что в концовке может быть результативная игра, стоит поставить просто на тотал второго тайма больше 1 гола. Коэффициент на такое событие — 1.50. Вполне интересное предложение.



Что касается исхода матча, то по букмекерской линии фаворитами выглядят хорваты. По статусу — они же. Уровень футболистов Хорватии явно выше, но, честно говоря, я бы не стал ставить на победу Хорватии. Это весьма странно звучит, но мне очень понравилась сборная Шотландии. В отборе она выглядела абы как. Я помню их решающий матч с Израилем за выход на Евро-2020. Они там ужасно играли все 120 минут и вроде бы даже в створ не попали ни разу.



Казалось, что на турнире Шотландия будет выглядеть одной из самых слабых, но нет. Они великолепно сыграли в первом матче. Хоть и уступили Чехии со счётом 0:2, но там Шик забивал с центра поля, ещё что-то там случалось. Не реализовали много голевых моментов, но выглядели очень добротно. В матче с Англией они отобрали очки, что является очень хорошим результатом для такой скромной команды.



Учитывая, что Шотландия играет этот матч дома, при поддержке своих трибун, я думаю, что она может удивить. На то, кто конкретно будет забивать, я ставить не буду, но мне кажется, что Шотландия будет давить при любом исходе. Ей ещё и разницу мячей надо улучшать. Возможно, Шотландии будет нужна победа с разницей в 2 гола. Это зависит от раскладов в группах. Скорее всего, шотландцам хватит и просто победы.



В итоге шотландцы будут давить, навешивать с угловых, а это приводит к чему? К угловым. Я поставлю на индивидуальный тотал угловых Шотландии. Я был приятно удивлён, увидев такой высокий коэффициент. Для справки — в первой игре шотландцы подали шесть угловых, во второй — пять. Тотал на больше 4.5 углового у Шотландии оценивается коэффициентом выше двойки. Мне эта ставка кажется очень хорошей, валуйной», — сказал Вишневский.