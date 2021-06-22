Чехия — Англия: прогноз Эдуарда Мора на игру группы D чемпионата Европы по футболу

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Чехия — Англия.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.74.



«Крайне сложный матч для прогноза. Во-первых, непонятно как играет Англия. Мы ждём от неё большего, но она этого не показывает. Однако в какой-то момент сильные футболисты должны заиграть так, как требуется. Саутгейт под огнём критики: его распекают как болельщики, так и эксперты (а в Англии это имеет большое значение). Но он выбрал тактику игры от обороны, а впереди решил выезжать за счёт индивидуально сильных футболистов. Хотя пока эта тактика плодов не приносит.



Но если внимательно посмотреть на таблицу, можно увидеть, что первое место в группе D выводит в 1/8 финала на второе место «группы смерти». А там второе место с большой долей вероятности займёт Франция или Германия (может, и Португалия). По сути, ты попадаешь на одного из фаворитов первенства уже в 1/8 — слишком рано.



Я допускаю мысль, что Англия не слишком старается занять первое место. Конечно, Англии удобнее выйти со второго места, потому что при таком раскладе она попадёт на соперника из группы Е, где играют Испания и Швеция. С большой долей вероятности второй будет Испания, потому что шведы, скорее всего, выиграют свой матч.



В общем, далеко не факт, что Англия будет стараться выиграть этот матч. Допускаю, что матч закончится вничью. А может, мы увидим «поддавки», где ни одна из команд не будет гореть желанием забивать. Поэтому гадать о победителе очень сложно. Думаю, что будет низовая игра с минимальным количеством жёлтых карточек, угловых и голов», — сказал Мор.