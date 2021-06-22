Чехия — Англия: прогноз Александра Елагина на игру чемпионата Европы по футболу — 2020

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Евро-2020 Чехия — Англия.
Ставка: обе забьют за 2.30.
«22 июня пройдут два решающих матча в группе D. Хорватия сыграет с Шотландией, а Англия — с Чехией. Все четыре команды не потеряли шансы продолжить своё пребывание на турнире. Конечно, наибольшие шансы у чехов и англичан, набравших по четыре очка.
Чехи пока на первом месте за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей — 3:1 против 1:0 у англичан, которые на «Уэмбли» будут принимать славян.
Результат этой встречи имеет колоссальное значение для команд, которым в идеале нужна любая ничья. Пять очков — стопроцентный пропуск в 1/8 финала. Но кто же будет играть строго на ничью? Это же колоссальный риск пропустить нелепый гол, проиграть и вылететь из турнира. Ведь хорваты и шотландцы будут биться до последнего и могут набрать четыре очка, улучшив разницу забитых и пропущенных мячей.
Представляете, какой напряжённый матч получится на «Уэмбли». По логике предпочтительнее шансы у команды Гарета Саутгейта. Англичане громили чехов на «Уэмбли» со счётом 5:0 в самом начале отборочного цикла Евро-2020. Но это было два года назад. Сейчас чехи на подъёме. Почему бы им не положить на лопатки хозяев?
Но ставить на ничью или победу одной из команд в данной ситуации крайне рискованно. Мой прогноз — обе команды забьют», — сказал Елагин.
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