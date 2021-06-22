Хорватия — Шотландия: прогноз Тимура Журавеля на матч Евро-2020 в Глазго

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Хорватия — Шотландия.
Ставка: победа Шотландии за 2.90.
«Перед тем как мы поговорим об этой игре, давайте вспомним, что у нас не получилось в прошлый раз. Я призывал вас ставить на гол Шотландии против Англии и, знаете, ничуть не жалею. Я предупреждал, что будет боевая игра, что мы делаем это ради эмоций. Эмоции мы и получили — шотландцы на «Уэмбли» оказались невероятно хороши и были очень близки к голу.
Дальше придётся идти тем же путём, поскольку это последний тур и решающая игра для обеих команд, причём ничья угробит и тех и других, поэтому обе команды будут играть на победу.
Кажется, что в этом матче произойдёт сенсация и хорваты закончат свой путь на чемпионате Европы. Ресурс, который есть у хорватов, уже исчерпан — 35 лет Модричу, тренер принимает не самые оптимальные решения, как это было в игре с Чехией. Далич отказался от Брозовича и проиграл чехам центр поля. Мне кажется, что не всё ладно в понимании того, как реанимировать игру образца чемпионата мира.
Думаю, что эмоциональные, недостаточно классные, но очень темпераментные шотландцы дадут настоящий бой хорватам. Здесь выиграет не класс, а что-то другое — знаменитый характер из фильма «Храброе сердце». Вспоминая характер шотландцев, буду вас призывать снова полезть в эту боевую ставку — победа Шотландии. Это станет сенсацией чемпионата, которую мы с вами должны отловить», — сказал Журавель.
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