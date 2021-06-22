Чехия — Англия: прогноз Артура Петросьяна на игру Евро-2020 22 июня

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на групповой раунд Евро-2020 Чехия — Англия.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.70.



«Англия не впечатлила в первой игре, и то же самое было и во второй. В матче против Шотландии родоначальники футбола ничем не выглядели лучше своего соперника. Шотландцы полностью заслужили ничейный результат.



Англичане, как и другие большие команды, играют на 50-60 процентов от своих возможностей. Либо это усталость от сложного сезона, либо это такая тактика: набирать обороты по ходу турнира. У Англии пока всё не здорово и в созидании, и в игре без мяча. Проблемы в игре без мяча были и при подготовке к чемпионату Европы, о чём мы не раз уже и говорили.



Чехия, как и предполагалась, команда крепкая, мобильная. Здорово переходит из защиты в атаку и обратно. Рано говорить о том, что это открытие чемпионата, но, по крайней мере, одна из команд, от которой мало что ожидали, своей игрой демонстрирует хороший уровень.



Что можно сказать об этом матче? И те и другие уже обеспечили себе место в 1/8 финала. Не думаю, что здесь что-то будет принципиально отличаться от предыдущих матчей англичан. Скорее всего, станут катать мячик, периодически закидывать его на Стерлинга и других. Не уверен, что Кинг сохранит место в основе. Он играет явно ниже своих возможностей.



Тут есть ещё один момент. Я не думаю, что англичане хотят выиграть эту группу. У них похожая ситуация была на чемпионате мира. Тогда нельзя было выигрывать у Бельгии, так как сразу пришлось бы встречаться с бразильцами. Англичане сделали всё, чтобы не выиграть тот матч, обеспечили себе более лёгкую сетку и дошли до полуфинала, где уступили тем же бельгийцам.



Здесь такая же ситуация. Если Англия выиграет группу, то сразу же попадёт на кого-то из «группы смерти»: Францию, Германию или Португалию. Вполне возможно, путь англичан на этом Евро закончится. Не думаю, что Англия будет демонстрировать что-то сверхъестественное.



Чехия просто сыграет в свой футбол, будет действовать организованно без мяча. Самое вероятное в этом матче, как мне кажется, это тотал меньше 2.5 мяча, и почему бы не рискнуть и не поставить на ничью», — сказал Петросьян.