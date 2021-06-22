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Чехия — Англия: беспроигрышная ставка 500 рублей к матчу группы D Евро-2020

Чехия — Англия: беспроигрышная ставка 500 рублей к матчу группы D Евро-2020
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Сегодня, 22 июня, в матче 3-го тура группы D Евро-2020 в Лондоне сыграют команды Чехии и Англии. Начало — в 22:00 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку в размере 500 рублей в Bettery и использовать её на этот матч!

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2. Пройди полную идентификацию.

После завершения всех процедур Bettery подарит тебе беспроигрышную ставку — 500 рублей. Выигрывать — easy!

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