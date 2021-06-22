Чехия — Англия, 22.06.2021, смотреть онлайн, прямая трансляция матча чемпионата Европы
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22 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Чехия — Англия. Начало игры — в 22:00 мск.
Встреча состоится в Лондоне. В прямом эфире матч покажет Первый канал.
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами англичан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех сборной Чехии оценён экспертами в 8.20. А ставки на ничью принимаются за 3.78.
Букмекеры не уверены, что матч 3-го тура чемпионата Европы Чехия — Англия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьёт Чехия, сыграет коэффициент 1.90. Гол Англии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.
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