Чехия — Англия, 22.06.2021, смотреть онлайн, прямая трансляция матча чемпионата Европы

22 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Чехия — Англия. Начало игры — в 22:00 мск.



Встреча состоится в Лондоне. В прямом эфире матч покажет Первый канал.



Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами англичан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех сборной Чехии оценён экспертами в 8.20. А ставки на ничью принимаются за 3.78.



Букмекеры не уверены, что матч 3-го тура чемпионата Европы Чехия — Англия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьёт Чехия, сыграет коэффициент 1.90. Гол Англии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.