Чехия — Англия: прогноз Ивана Млечного на матч чемпионата Европы по футболу

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Чехия — Англия.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.



«В забавное положение Саутгейт загнал сборную Англии со своими вечными перестановками игроков. Чтобы вы понимали, состав у английской сборной меняется уже на протяжении 32 матчей подряд. Например, прекрасно отыгравшие матч с хорватами Уокер и Триппьер в матче с Шотландией остались на скамейке, вместо них на краях обороны вышли Шоу и Джеймс. Абсолютно непонятно, чего ожидать от некогда фаворита группы D, но доверие к тренерскому штабу всё больше теряется как и у британских болельщиков, так и у СМИ. Конечно, есть вероятность, что Англия не хочет выходить из группы с первого места, потому что при этом раскладе им предстоит играть против второго места «группы смерти» (где Франция, Португалия, Германия и Венгрия), но тут вопрос в самой игре. Пока эта игра не вызывает какого-то восторга.



Чехи же стартанули уверенно, переиграв шотландцев со счётом 2:0 и скатав 1:1 со сборной Хорватии. Не на шутку разошёлся Патрик Шик, забив уже 3 гола на этом Евро. К слову, столько же забил только Роналду. Чехи показывают себя очень сбалансированной командой, пускай с шотландцами им слегка и повезло, ведь в этом матче Шотландия имела намного больше возможностей для взятия ворот.



Как ни крути, но обе команды устроит ничейный результат. И с учётом того, в какой футбол играют оба коллектива, не верится, что тут будет феерия голов. Англия спокойно займёт второе место, которое, возможно, и хотела. А чешская сборная выйдет из группы с первого места, которое ей уж точно не пророчили. Другой вопрос в том, когда теперь сборная Англии сможет найти свою игру? С чехами-то всё понятно, они очень неплохо выглядят, а вот за Англию как-то переживается. Мой прогноз на эту встречу — тотал меньше 2.5», — сказал Млечный.