Чехия — Англия: прогноз Константина Генича на встречу группового раунда Евро-2020

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Чехия — Англия в 3-м туре группового этапа Евро-2020.
Ставка: победа Англии и ТМ 3.5 за 1.99.
«Чехи неожиданно лидируют после двух туров. И в последнем матче они играют на «Уэмбли» с англичанами. Англию сейчас нещадно критикуют на родине за сухой, прагматичный и нерезультативный футбол. Да, была победа над Хорватией 1:0, ничья 0:0 в дерби с шотландцами. Критикуют не только сборную, но и Гарри Кейна, который практически не имеет моментов на этом турнире.
Тут стратегически очень важный матч. Победитель группы выходит на второе место из группы F. А это «группа смерти». Там может попасться Франция, Германия или Португалия. Не знаю, будут ли англичане высчитывать все эти расклады. Но они всё-таки играют дома при своих болельщиках. Чтобы как-то чуть сгладить давление, конечно, чехов надо побеждать. Играют англичане с командой, которая недурно себя показывает на турнире, в особенности Патрик Шик, забивший три мяча.
Англичане неплохо играют в обороне, хотя у хорватов и шотландцев моменты были. Постараются англичане продлить беспроигрышную и сухую серии. Какой-нибудь момент англичане реализуют. Фоден и Маунт пока не сильно впечатляют, Стерлинг часто падает и симулирует. А про Кейна я уже сказал.
Скорее всего, англичане выиграют и не пропустят. Но слишком рискованно так играть. Я бы предложил сыграть «победа Англии и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.99. Верю в команду Гарета Саутгейта», — сказал Генич.
- 22 июня 2021
-
17:00
-
16:45
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
08:11
-
07:54
-
07:45
-
07:30
-
07:15
- 21 июня 2021
-
23:51
-
21:30
-
21:17
-
21:13
-
21:05
-
21:00
-
20:55
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:10
-
18:05
-
18:00