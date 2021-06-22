Чехия — Англия: прогноз Константина Генича на встречу группового раунда Евро-2020

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Чехия — Англия в 3-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: победа Англии и ТМ 3.5 за 1.99.



«Чехи неожиданно лидируют после двух туров. И в последнем матче они играют на «Уэмбли» с англичанами. Англию сейчас нещадно критикуют на родине за сухой, прагматичный и нерезультативный футбол. Да, была победа над Хорватией 1:0, ничья 0:0 в дерби с шотландцами. Критикуют не только сборную, но и Гарри Кейна, который практически не имеет моментов на этом турнире.



Тут стратегически очень важный матч. Победитель группы выходит на второе место из группы F. А это «группа смерти». Там может попасться Франция, Германия или Португалия. Не знаю, будут ли англичане высчитывать все эти расклады. Но они всё-таки играют дома при своих болельщиках. Чтобы как-то чуть сгладить давление, конечно, чехов надо побеждать. Играют англичане с командой, которая недурно себя показывает на турнире, в особенности Патрик Шик, забивший три мяча.



Англичане неплохо играют в обороне, хотя у хорватов и шотландцев моменты были. Постараются англичане продлить беспроигрышную и сухую серии. Какой-нибудь момент англичане реализуют. Фоден и Маунт пока не сильно впечатляют, Стерлинг часто падает и симулирует. А про Кейна я уже сказал.



Скорее всего, англичане выиграют и не пропустят. Но слишком рискованно так играть. Я бы предложил сыграть «победа Англии и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.99. Верю в команду Гарета Саутгейта», — сказал Генич.