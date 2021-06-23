Чехия — Англия: результат матча Евро-2020, кто победил, как сыграли, какой счёт, кто забил

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Чехии встречалась с национальной командой Англии. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой английской сборной со счётом 1:0.



На 12-й минуте встречи нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг из-за пределов вратарской головой замкнул навес английского полузащитника Джека Грилиша от лицевой линии.

Ставки на победу сборной Англии принимались с коэффициентом 1.56: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1560 рублей. Ничья оценивалась в 4.40, успех чехов — в 8.50.

На тотал меньше 2.5 гола давали 1.95, на тотал меньше 1.5 гола — 3.95. «Обе забьют — нет» шёл за 1.90, победа Англии по итогам первого тайма и всего матча — за 2.40. Точный счёт 1:0 в пользу «львов» оценивался в 7.00.