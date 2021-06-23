Португалия — Франция: ставка Александра Мостового на матч Евро-2020

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал свою ставку на матч Евро-2020 Португалия — Франция.



Ставка: ничья или победа Франции в один мяч за 2.34.



«Сборная Португалии считалась фаворитом чемпионата Европы, но злой жребий свёл в одну группу три лучшие команды континента.



Такая группа принесла поединки, которые достойны финала, и этот матч не станет исключением. В первой игре сборная Португалии играла против Венгрии и не оставила реальным хозяевам поля никаких шансов.



Во втором туре «команда избранных» встречалась с Германией, но уже в этой дуэли с хоккейным счётом потерпела фиаско.



Франция стартовала легко – с минимальной победы над «немецкой машиной», следом за чем неожиданно разделила турнирные баллы с Венгрией. Впрочем, этого хватило, чтобы уже обеспечить себе место в плей-офф.



Что примечательно, действующему чемпиону мира для этого хватило всего двух забитых мячей.



В этой игре я отдам предпочтение французам, которые намного мощнее португальской команды по всем линиям и в индивидуальном плане. Не вижу, за счёт чего Фернанду Сантуш сумеет справиться с противником.



Я ожидаю, что сегодня чемпионы мира либо минимально выиграют, либо сыграют вничью.



Моя ставка – ничья или победа Франции в один мяч», — сказал Мостовой.