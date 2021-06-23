Германия — Венгрия: ставка Максима Калиниченко на матч группы F Евро-2020

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Евро-2020 Германия — Венгрия.



Ставка: ТБ 3.5 за 2.07.



«Подошел к концу групповой этап Евро-2020. Почти во всех группах определились, кто вышел в плей-офф, а кто вылетел с турнира. Ну а в «группе смерти» еще не все понятно. Германия и Венгрия сыграют в третьем матче, чтобы расставить все точки над «i».



Думаю, мы бы не поверили перед стартом Евро, если бы нам сказали, что Венгрия к третьему туру будет иметь шансы на выход из группы. Однако венгры весьма неплохо себя показали в этом групповом этапе. Возможно, сыграл на руку статус очевидного аутсайдера группы.



Венгрия начала с хорошей игры с Португалией. Точнее, хорошей ее не назовешь из-за итогового счета – проигрыш 0:3. Однако венгры неплохо держались в матче с действующим чемпионом Европы и Лиги Наций. Португалия только в самом конце смогла забить несколько голов.



Затем венгры смогли и вовсе отобрать очки у Франции – 1:1. Причем андердог долго держался, против одной из лучших атак этого турнира. Венгрия забила первой и смогла выстоять до конца, пропустив только один мяч в ответ. Итого, сейчас эта сборная идет последней в группе, имея отставание от двух команд выше в два очка.



Как раз одной из этих двух команд и является Германия. Команда еще пока Йоахима Лева начала турнир с невнятного поражения от Франции, которого она могла и избежать. Однако три очка были потеряны, и ярость Германии вылилась на португальцев. Немцы наколотили Роналду и его компании четыре мяча, пропустив только два.



Турнирное положение таково, что сейчас Германии нужно побеждать, чтобы гарантированно выходить в плей-офф. Проигрыш венграм будет означать либо вылет из группы, либо возможный выход с третьей строчки. Все будет зависеть тогда от матча Португалия – Франция.



Я не думаю, что Германия позволит фортуне решать вопрос о своем участии в плей-офф этого Евро. Жду активной и атакующей игры от немцев. Однако венгры на этом турнире уже доказали, что могут противостоять топовым сборным. Да и сама Германия еще имеет пробелы в некоторых линиях.



Так что результат этого матча гадать не возьмусь. Лучше предложу поставить на забитые мячи. Думаю, Германия несколько голов точно забьет, ей нельзя давать венграм шансов даже на ничью. Ну а Венгрия, в свою очередь, вполне может один раз огорчить оборону соперника. Так что моя ставка в этом матче – тотал голов больше 3,5», — сказал Калиниченко.