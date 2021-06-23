Словакия — Испания: прогноз Эдуарда Мора на матч группового этапа чемпионата Европы

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Словакия — Испания.



Ставка: победа Испании с форой (-1.5) за 1.66.



«Испания после двух матчей имеет всего две ничьи, забит всего 1 гол. Командная игра и действия в атаке не впечатляют. От «Фурии» ждут большего, она играет дома и должна действовать лучше. Думаю, именно с таким настроем Испания выйдет на игру.



Словакия показывает то, что может. Вообще команды, которые играют от обороны, в атлетичный вязкий футбол, играют на Евро на своем уровне и справляются с теми задачами, которые перед ними стоят. И никто с ними сделать ничего не может, за исключением сильных атакующих сборных (Италии или Германии).



Испания будет много атаковать, ей нельзя доводить дело до ничьей. Это значит, что нужно как можно быстрее забить 2 гола, чтобы любой рикошет или стандарт не оставил их без 1/8 финала. А словаки вполне способны нечто подобное забить, они хорошо играют на стандартах.



Я бы предложил взять угловые Испании с форой. Как бы матч ни развивался, Испания подаст гораздо больше угловых, чем Словакия. Предлагаю взять ИТБ2 (3.5) углового в первом тайме.



Кроме того, полагаю, что Испания в какой-то момент дожмёт словаков, они раскроются и пропустят ещё. Поэтому сыграю также Ф2 (-1.5). Испании нельзя доводить до нервной концовки.



Словаки будут сильно стараться, это добротная команда. Но класс игроков несопоставим. К тому же для них это третий матч за короткий срок. Они играют без мяча, в энергозатратный футбол, они должны подустать. Поэтому думаю, что Испания во втором тайме забьёт (возможно, больше двух)», — сказал Мор.