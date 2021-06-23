Португалия — Франция: прогноз Евгения Ловчева на матч 3-го тура группы F чемпионата Европы

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Португалия — Франция.



Ставка: победа Франции за 2.23.



«В одной команде есть Мбаппе, во второй — Роналду. Значит, голы будут. Но я думаю, что победа будет за Францией. Потому что они выглядят фундаментальнее, солиднее. В каждой линии у команды есть лидер.



У португальцев, кроме Роналду, некого выделить. Пепе уже староват. Поэтому думаю, что Франция выиграет», — сказал Ловчев.