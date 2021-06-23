Португалия — Франция: прогноз Евгения Ловчева на матч 3-го тура группы F чемпионата Европы
Поделиться
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Португалия — Франция.
Ставка: победа Франции за 2.23.
«В одной команде есть Мбаппе, во второй — Роналду. Значит, голы будут. Но я думаю, что победа будет за Францией. Потому что они выглядят фундаментальнее, солиднее. В каждой линии у команды есть лидер.
У португальцев, кроме Роналду, некого выделить. Пепе уже староват. Поэтому думаю, что Франция выиграет», — сказал Ловчев.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 23 июня 2021
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:09
-
07:39
-
07:33
- 22 июня 2021
-
21:00
-
20:45
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам