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Португалия — Франция: прогноз Евгения Ловчева на матч 3-го тура группы F чемпионата Европы

Португалия — Франция: прогноз Евгения Ловчева на матч 3-го тура группы F чемпионата Европы
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Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Португалия — Франция.

Ставка: победа Франции за 2.23.

«В одной команде есть Мбаппе, во второй — Роналду. Значит, голы будут. Но я думаю, что победа будет за Францией. Потому что они выглядят фундаментальнее, солиднее. В каждой линии у команды есть лидер.

У португальцев, кроме Роналду, некого выделить. Пепе уже староват. Поэтому думаю, что Франция выиграет», — сказал Ловчев.

Португалия — Франция. Прогноз: Мбаппе не сможет, Роналду не захочет Португалия — Франция. Прогноз: Мбаппе не сможет, Роналду не захочет
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