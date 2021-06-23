Словакия — Испания: ставка Александра Мостового на игру группового этапа Евро-2020

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Евро-2020 Словакия — Испания.
Ставка: победа Испании с форой (-1.5) за 1.72.
«Сборная Словакии стартовала на чемпионате Европы с победы над Польшей, на что мало кто мог надеяться из поклонников команды.
Что примечательно, поляки сами себе принесли поражение, причём первый гол в собственные ворота оформил голкипер команды. Решающий гол на счету Шкриньяра, который замкнул передачу Гамшика.
Во второй игре «представители» минимально уступили сборной Швеции и пока расположились на второй позиции.
Испания перед началом турнира считалась одним из главных фаворитов, тем более команда неплохо смотрелась в отборе на чемпионат мира и в Лиге наций.
Как бы то ни было, но если в первой игре ничью со Швецией можно было списать на невезение и стартовый мандраж, то ничья с Польшей стала уже серией, что не может не настораживать. Более того, мало кто мог бы подумать, что судьба Испании будет решаться в третьем туре.
Как я и предполагал, сборная Испании потеряла очки и во втором туре. Я всю вину за эти результаты полностью могу возложить на тренера, который выпускает в составе игроков без опыта и хорошей игровой агрессии.
Всё-таки надеюсь на Луиса Энрике и жду серьёзных изменений в составе его команды на этот матч, ведь на эксперименты уже нет времени, да и в составе команды есть серьёзные исполнители, которые должны быть на поле.
В этой игре у Испании последний шанс и жду уверенной победы «Красной Фурии», — сказал Мостовой.
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