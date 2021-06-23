Швеция — Польша: прогноз Артура Петросьяна на матч группы Е чемпионата Европы — 2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на групповой раунд Евро-2020 Швеция — Польша.



Ставка: победа Швеции с форой (0) за 2.10.



«Шведы хорошо организованны, играют с желанием, со страстью, почти как датчане. Кулушевски возвращается в состав, Исак прямо на наших глазах выходит на новый уровень и приближает себя к переходу в топ-клуб.



У поляков же проблем хватает — не только игровых, но и в целом. В команде в последнее время не самая здоровая обстановка, и это сказывается на результатах. Конечно, есть Левандовски, но даже это далеко не всегда помогает. У поляков всего одна победа в последних девяти матчах, и то над Андоррой.



Не знаю, почему у букмекеров фаворит — Польша. Думаю, что скандинавы здесь как минимум не проиграют», — сказал Петросьян.