Швеция — Польша: прогноз Артура Петросьяна на матч группы Е чемпионата Европы — 2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на групповой раунд Евро-2020 Швеция — Польша.
Ставка: победа Швеции с форой (0) за 2.10.
«Шведы хорошо организованны, играют с желанием, со страстью, почти как датчане. Кулушевски возвращается в состав, Исак прямо на наших глазах выходит на новый уровень и приближает себя к переходу в топ-клуб.
У поляков же проблем хватает — не только игровых, но и в целом. В команде в последнее время не самая здоровая обстановка, и это сказывается на результатах. Конечно, есть Левандовски, но даже это далеко не всегда помогает. У поляков всего одна победа в последних девяти матчах, и то над Андоррой.
Не знаю, почему у букмекеров фаворит — Польша. Думаю, что скандинавы здесь как минимум не проиграют», — сказал Петросьян.
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