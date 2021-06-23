Швеция — Польша, 23.06.2021, смотреть онлайн, прямая трансляция матча чемпионата Европы

23 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Швеция — Польша. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире матч покажет канал «Россия 1».



Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу шведов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.97. Успех сборной Польши оценён экспертами в 2.60. А ставки на ничью принимаются за 3.36.



Букмекеры не уверены, что матч 3-го тура чемпионата Европы Швеция — Польша получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьёт Швеция, сыграет коэффициент 1.41. Гол Польши доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.