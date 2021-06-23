Словакия — Испания: результат матча Евро-2020, как сыграли, какой счёт, кто забил

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы встречались сборные Словакии и Испании. Встреча состоялась на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье и завершилась крупной победой испанцев со счётом 5:0.
В первом тайме номинальные гости получили преимущество в два мяча: на 30-й минуте автогол оформил голкипер словаков Мартин Дубравка, а в концовке тайма защитник Эмерик Лапорт удвоил счёт. На 56-й минуте счёт до разгромного довёл Пабло Сарабия. На 67-й минуте испанский нападающий Ферран Торрес забил красивый гол пяткой спустя минуту после выхода на замену. На 71-й минуте полузащитник словаков Юрай Куцка забил мяч в свои ворота — 5:0.
Ставки на победу сборной Испании принимались с коэффициентом 1.25: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1250 рублей. Успех Словакии оценивался в 18.30, ничья — в 7.50.
На тотал больше 2.5 гола давали 1.70, на тотал больше 4.5 гола — 4.90. Гол в каждом тайме шёл за 1.65, победа Испании с форой (-4.5) — за 10.30. Точный счёт 5:0 в пользу испанцев оценивался в 21.0, пенальти — в 2.80, автогол — в 7.00.
- 23 июня 2021
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