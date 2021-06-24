Швеция — Польша: результат матча 23 июня, кто забил, как сыграли

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Швеции обыграла Польшу. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2.
На 2-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг. На исходе часа игры Форсберг оформил дубль. Через две минуты нападающий сборной Польши Роберт Левандовски сократил отставание. На 84-й минуте Левандовски забил второй гол и сравнял счёт. В компенсированное время победный гол забил шведский хавбек Виктор Классон.
Ставки на победу сборной Швеции принимались с коэффициентом 3.05: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3050 рублей. Ничья оценивалась в 3.70, успех Польши — в 2.55.
На тотал больше 2.5 гола давали 2.39, на тотал больше 4.5 гола — 10.0. «Обе забьют» шёл за 2.02, гол в каждом тайме — за 1.90, а точный счёт 3:2 в пользу шведов — за 54.0.
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