Португалия — Франция: результат матча 23 июня, авторы голов, как сыграл Роналду

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Португалии встречалась с национальной командой Франции. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась ничьей со счётом 2:2.



На 31-й минуте главный арбитр Матеу Лаос назначил пенальти в ворота сборной Франции, который реализовал нападающий португальской команды Криштиану Роналду. На 45-й минуте встречи французский форвард Карим Бензема забил с пенальти и сравнял счёт. На 47-й минуте Бензема оформил дубль. На 60-й минуте Роналду реализовал второй пенальти и сравнял счёт.



Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.62: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3620 рублей. Успех Франции оценивался в 2.03, успех Португалии — в 4.55.



Тотал больше 2.5 гола шёл за 2.30, тотал больше 3.5 гола — за 4.20. На пенальти давали 2.80, на «обе забьют» — 2.03, на точный счёт 2:2 — 19.0.