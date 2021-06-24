Германия — Венгрия: результат матча 23 июня, авторы голов, какой счёт

Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Германии и Венгрии завершился вничью. Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и закончилась со счётом 2:2.
На 11-й минуте счёт открыл венгерский нападающий Адам Салаи. Немцы сравняли счёт только на 66-й минуте — забил полузащитник Кай Хаверц. Уже спустя пару минут венгры снова вышли вперёд — автором гола стал хавбек Андраш Шефер. На 84-й минуте немцы опять восстановили паритет благодаря голу полузащитника Леона Горецки — 2:2.
Ставки на ничью принимались с коэффициентом 10.50: выигрыш с 1000 рублей составил бы 10,5 тыс. рублей. Успех Германии оценивался в 1.16, успех Венгрии — в 33.0.
На тотал больше 2.5 гола давали 1.40, на тотал больше 3.5 гола — 2.03. «Обе забьют» шёл за 2.44, точный счёт 2:2 — за 45.0.
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