Плей-офф Евро-2020: даты, составы пар 1/8 финала, календарь матчей, кто с кем играет

На чемпионате Европы по футболу — 2020 определились все участники плей-офф. Всего в следующую стадию вышли 16 команд, игры первого раунда плей-офф пройдут с 26 по 29 июня. Ежедневно состоятся по две встречи.



Расписание матчей 1/8 финала:



26 июня, 19:00 мск: Уэльс — Дания («Амстердам-Арена», Нидерланды);

26 июня, 22:00 мск: Италия — Австрия («Уэмбли», Лондон);



27 июня, 19:00 мск: Нидерланды — Чехия («Пушкаш Арена», Будапешт);

27 июня, 22:00 мск: Бельгия — Португалия («Олимпико де Севилья — Ла Картуха», Севилья);



28 июня, 19:00 мск: Хорватия — Испания («Паркен», Копенгаген);

28 июня, 22:00 мск: Франция — Швейцария (Национальный стадион, Бухарест);



29 июня, 19:00 мск: Англия — Германия («Уэмбли», Лондон);

29 июня, 22:00 мск: Швеция — Украина («Хэмпден Парк», Глазго).