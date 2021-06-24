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Плей-офф Евро-2020: даты, составы пар 1/8 финала, календарь матчей, кто с кем играет

Плей-офф Евро-2020: даты, составы пар 1/8 финала, календарь матчей, кто с кем играет
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На чемпионате Европы по футболу — 2020 определились все участники плей-офф. Всего в следующую стадию вышли 16 команд, игры первого раунда плей-офф пройдут с 26 по 29 июня. Ежедневно состоятся по две встречи.

Расписание матчей 1/8 финала:

26 июня, 19:00 мск: Уэльс — Дания («Амстердам-Арена», Нидерланды);
26 июня, 22:00 мск: Италия — Австрия («Уэмбли», Лондон);

27 июня, 19:00 мск: Нидерланды — Чехия («Пушкаш Арена», Будапешт);
27 июня, 22:00 мск: Бельгия — Португалия («Олимпико де Севилья — Ла Картуха», Севилья);

28 июня, 19:00 мск: Хорватия — Испания («Паркен», Копенгаген);
28 июня, 22:00 мск: Франция — Швейцария (Национальный стадион, Бухарест);

29 июня, 19:00 мск: Англия — Германия («Уэмбли», Лондон);
29 июня, 22:00 мск: Швеция — Украина («Хэмпден Парк», Глазго).

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