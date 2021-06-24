Эксперты назвали фаворита чемпионата Европы после завершения группового этапа

На чемпионате Европы по футболу — 2020 определились все участники плей-офф. Всего в следующую стадию вышли 16 команд, игры первого раунда плей-офф пройдут с 26 по 29 июня. Ежедневно состоятся по две встречи.
Букмекеры обновили котировки на победителя Евро-2020 перед стартом плей-офф. Главным фаворитом считается сборная Франции: ставки на успех действующего чемпиона мира принимаются с коэффициентом 4.40. В случае успеха с 1000 рублей вы получите 4400 рублей.
В тройку основных претендентов также входят сборные Италии (6.80) и Германии (7.50). Следом идут Англия, Испания (по 8.50), Бельгия (9.00), Нидерланды и Португалия (по 11.0).
Ниже оценены шансы сборных Дании (20.0), Хорватии (40.0), Швеции (60.0), Украины (70.0), Уэльса и Чехии (80.0).
Явными аутсайдерами считаются команды Швейцарии (100.0) и Австрии (120.0). Действующий чемпион Европы — сборная Португалии.
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