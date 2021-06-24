Ангелина Калинина – Анастасия Гасанова: ставка Надежды Петровой на матч Уимблдона

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр Надежда Петрова сделала ставку на матч Уимблдона Ангелина Калинина – Анастасия Гасанова.
Ставка: победа Калининой с форой (-4.5) за 1.73.
«Ангелина Калинина из Украины (24 года, 125-я ракетка мира) сыграет с россиянкой Анастасией Гасановой (22 года, 170-я ракетка мира). Украинка играет достаточно много турниров, и я бы сказала, что весьма неплохо. Недавно она выиграла небольшой турнир серии ITF в Португалии, до этого ещё дошла до финала подобного турнира. Отметила бы её выступление на Открытом чемпионате Франции, где она попала в основную сетку через квалификацию, а затем еще и круг прошла. На мой взгляд, Калинина в хорошей игровой форме, поднимается в рейтинге потихоньку.
А вот Гасанова как-то не блещет результатами. По сути, в этом сезоне ей можно занести в актив турнир в Санкт-Петербурге, где она дошла до четвертьфинала, уступив там опытной Вере Звонаревой.
На мой взгляд, небольшой фаворит этого противостояния – Калинина. Думаю, что она победит. Ставим на ее победу с форой (-4,5)», — сказала Петрова.
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