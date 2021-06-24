«Фонбет» перечислил 6 млн рублей на помощь ветеранам

Букмекерская компания «Фонбет» продолжает совместную с фондом «Память поколений» акцию, направленную на помощь участникам Великой Отечественной войны. В её рамках выделены ещё три млн рублей.
В начале мая «Фонбет» и фонд «Память поколений» запустили благотворительную акцию к 76-й годовщине Победы. Её цель – поблагодарить ветеранов за доблесть и мужество, проявленные на полях сражений, и отдать дань уважения всем, кто стоял на защите нашей родины.
Тогда в рамках акции было выделено три млн рублей. Общая сумма благотворительных отчислений составила шесть млн рублей.
«Память поколений» – некоммерческая организация, которая с 2015 года оказывает адресную помощь ветеранам боевых действий. Председателем благотворительного фонда является первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Фонбет принимает участие в различных благотворительных инициативах и проводит собственные программы «Ставка на добро» и «Голевая передача» совместно с КХЛ.
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