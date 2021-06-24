Букмекеры: пенальти в плей-офф Евро-2020 будут бить точнее

Групповая стадия Евро-2020 стала довольно неудачной для исполнителей одиннадцатиметровых ударов. Сразу 6 пенальти не были забиты за 3 тура группового этапа. Букмекеры принимают ставки на то, сколько всего пенальти не забьют за весь чемпионат Европы.
По мнению аналитиков, во время плей-офф команды будут бить пенальти лучше. Поставить на то, что по итогам всего Евро-2020 будет как минимум 8 нереализованных пенальти, можно с коэффициентом 1.95. Сделать ставку на то, что таких в итоге будет 7 или 6, как сейчас, можно за 1.75. При этом букмекеры не учитывают возможные серии послематчевых пенальти.
На групповом этапе Евро-2020 переиграть вратарей не смогли датчанин Пьер-Эмиль Хойберг, валлиец Гаррет Бэйл, македонец Эзган Алиоски, украинец Руслан Малиновский, а также испанцы Жерар Морено и Альваро Мората.
- 24 июня 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:15
-
07:00
-
00:30
-
00:21
-
00:18
-
00:06
- 23 июня 2021
-
21:33
-
21:25
-
21:00
-
20:45
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:10
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00