Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры: пенальти в плей-офф Евро-2020 будут бить точнее

Букмекеры: пенальти в плей-офф Евро-2020 будут бить точнее
Комментарии

Групповая стадия Евро-2020 стала довольно неудачной для исполнителей одиннадцатиметровых ударов. Сразу 6 пенальти не были забиты за 3 тура группового этапа. Букмекеры принимают ставки на то, сколько всего пенальти не забьют за весь чемпионат Европы.

По мнению аналитиков, во время плей-офф команды будут бить пенальти лучше. Поставить на то, что по итогам всего Евро-2020 будет как минимум 8 нереализованных пенальти, можно с коэффициентом 1.95. Сделать ставку на то, что таких в итоге будет 7 или 6, как сейчас, можно за 1.75. При этом букмекеры не учитывают возможные серии послематчевых пенальти.

На групповом этапе Евро-2020 переиграть вратарей не смогли датчанин Пьер-Эмиль Хойберг, валлиец Гаррет Бэйл, македонец Эзган Алиоски, украинец Руслан Малиновский, а также испанцы Жерар Морено и Альваро Мората.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021